Zeker veertien burgers gedood bij gevechten in Congo

Zeker veertien burgers zijn gedood bij gevechten tussen soldaten en militieleden in het noordoosten van Congo. Acht anderen zijn door de bevolking gelyncht.

“Minstens veertien burgers zijn gedood” in drie plaatsen in Djugu, in de provincie Ituri, aldus de Veiligheidsbarometer van Kivu, een expertengroep aanwezig in het oosten van Congo. De daders zouden militieleden van de coöperatieve voor de ontwikkeling van Congo zijn (Codeco-URDPC). Volgens Désiré Malodra, een verantwoordelijke van de lokale burgermaatschappij, vielen vijftien doden in twee dagen tijd, in gevechten tussen het Congolese leger en Codeco-militieleden in het gebied.

In het gebied Irumu, in Komanda, zijn dan weer acht burgers donderdag gelyncht door de bevolking, aldus het leger. “We veroordelen deze volksrechtspraak”, aldus luitenant Jules Ngongo. De acht slachtoffers kwamen uit de gemeenschap Banyabwisha, Congolese hutu met een verre Rwandese afkomst.

Sinds begin juni had de regering in Kinshasa leden van de gemeenschap beschuldigd van medeplichtigheid met de ADF-rebellen, na de slachtpartij van een vijftigtal burgers in Irumu. Het leger maande de bevolking aan niet langer zelf recht te spreken, maar om medeplichtigen van gewapende groepen aan de kaak te stellen, zodat de veiligheidsdiensten zich met hen kunnen bezighouden.

In Oost-Congo zijn tientallen milities actief, die zich vooral bezighouden met de controle over waardevolle minerale rijkdommen. De Democratische Republiek Congo is rijk aan bodemschatten zoals koper, kobalt, goud en diamanten.