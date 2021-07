Hoe een slimme Belg culinaire geschiedenis schreef door een woordje aan zijn filet toe te voegen

De roaring twenties, dat was ook de middenklasse die tijd en geld had om op restaurant te gaan. Niet de dure chique restaurants, maar de nieuwe soort: de brasserie. De Canterbury aan de Brusselse Emile Jacqmainlaan was destijds de topper in het genre. Vanuit heel Vlaanderen kwamen ze naar daar voor de nieuwigheid van chef Joseph Niels: de filet americain. “Mijn grootvader bedacht zelf die naam”, zegt zijn kleinzoon Philippe. “Filet americain, dat deed toen dromen.”