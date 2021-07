Monument voor Brusselse verzetslui die leven van honderden Joden redden in Boortmeerbeek

Boortmeerbeek - Een voorstel van resolutie van Bianca Debaets (CD&V) om een monument op te richten ter ere van drie Brusselse verzetshelden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven van heel wat Joden gered hebben tijdens hun verzetsactie in Boortmeerbeek, heeft maandag unanieme steun gekregen in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement. De tekst werd getekend door leden van oppositie en meerderheid.

Op 23 april 1943 saboteerden de jonge Brusselaars Youra Livchitz, Jean Franklemon en Robert Maistriau met succes een deportatietrein. Het zogeheten ‘Twintigste Konvooi’ was op weg van de Mechelse Dossinkazerne richting Auschwitz, met 1.631 Joden (waarvan 262 kinderen) aan boord richting een zekere dood. De drie verzetshelden, gewapend met slechts een pistool en een rode lantaarn, slaagden erin om de trein ter hoogte van Boortmeerbeek tot stilstand te brengen en zo 231 gedeporteerden te laten vluchten. Een deel van hen werd neergeschoten of opnieuw opgepakt door de nazi’s, maar 131 personen wisten te ontsnappen. Onder hen ook Simon Gronowski, die ten tijde van de gebeurtenissen 11 jaar oud was en vandaag nog steeds lezingen houdt om zijn verhaal over die ontsnapping te vertellen.

LEES OOK. Exact 75 jaar geleden vond een van de grootste heldendaden van WO II plaats in Vlaanderen (+)

Youra Livchitz raakte bij deze verzetsdaad gewond en verstopte zich in Brussel, waar hij later verraden werd door iemand uit hun netwerk en gefusilleerd werd door de Duitsers. Robert Maistriau en Jean Franklemon werden aangehouden, maar overleefden de oorlog.

Naast een standbeeld aan het station van Boortmeerbeek en twee struikelstenen in Ukkel is er over deze verzetsdaad weinig terug te vinden in de openbare ruimte, stelt Debaets. Daarom wordt in de resolutie aan de Brusselse regering gevraagd om een herdenkingsmonument op te richten en aan de Brusselse gemeenten om straten en pleinen naar de verzetsstrijders te noemen.

De ondertekenaars van de tekst willen van het monument ook een leerrijke plek maken voor alle Brusselaars en andere bezoekers door er een didactische, pedagogische en educatieve invalshoek aan toe te voegen.