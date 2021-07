Meldingen van cryptofraude schieten de lucht in

In vijf maanden tijd deden 351 mensen aangifte dat ze werden opgelicht bij valse tradingplatformen, onder meer met de cryptomunt Vitae. Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). “Het fenomeen cryptofraude is sterk in opmars.”

De raadkamer in Mechelen buigt zich dinsdag over de verdere aanhouding van twee Antwerpenaren, Mendy Z. en Shrage P. Zij werden onlangs aangehouden op verdenking van grootschalige fraude en oplichting met hun cryptomunt Vitae. Bij een actie van het gerecht werden zeventien luxevoertuigen in beslag genomen, plus meer dan 1,5 miljoen euro cash geld en bijna 1,5 miljoen euro aan virtuele data.

Volgens het federaal parket lieten de spilfiguren achter Vitae hun leden betalen voor zogenoemde succesvolle beleggingen, maar gingen ze zelf met het geld lopen. Mendy Z. en Shrage P. ontkennen alle aantijgingen, maar de FSMA kreeg wel een tiental klachten binnen van mensen die zich gedupeerd voelen door Vitae.

LEES OOK. Twee Belgen zijn spilfiguren achter frauduleuze cryptomunt: zij werden rijk, maar 223.000 mensen zijn mogelijk alles kwijt

Volgens de FSMA heeft cryptofraude de laatste jaren “sterk terrein gewonnen”. Woordvoerder Johan Corthouts: “We zien het fenomeen vooral opduiken op frauduleuze tradingplatformen waar mensen worden aangetrokken om allerlei beleggingen te doen, zoals in cryptomunten. We zien het aantal klachten over fraude en onregelmatige aanbiedingen duidelijk stijgen.”

In 2020 kreeg de FSMA 474 meldingen binnen over valse tradingplatformen, waaronder frauduleuze cryptomunten. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren dat er al 351, waardoor verwacht wordt dat de stijging dit jaar nog veel groter zal zijn. “Er is vaak sprake van pure oplichting”, zegt Corthouts. “Wie zo’n aanbieding binnenkrijgt, moet die eerst gaan controleren. Wij adviseren om op zoek te gaan naar de identiteit van de personen achter de vennootschappen. Als dat niet duidelijk is, is er meestal iets aan de hand. Op onze website waarschuwen we ook voor valse vennootschappen. Bij twijfel kan men altijd bij ons terecht met de vraag of een aanbieder al dan niet betrouwbaar is.”