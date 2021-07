VS missen nipt Bidens “4th of July” coronavaccindoel van 70 procent

Ondanks de vele stimulansen en een overvloed aan coronavaccins, hebben de Verenigde Staten zoals verwacht het vaccinatiedoel gemist dat president Joe Biden enkele maanden geleden naar voren had geschoven. Biden had beloofd dat tegen 4 juli, de nationale feestdag, 70 procent van de volwassenen minstens één vaccindosis zou gekregen hebben. Maar dat is net niet gelukt: slecht 67 procent van de volwassen Amerikanen, 173 miljoen mensen, kreeg al een eerste prik, blijkt uit cijfers van gezondheidsdienst CDC. Ongeveer 58 procent van de volwassenen is al volledig gevaccineerd.

Het Witte Huis had eind juni al toegegeven dat het vaccinatiedoel niet bereikt zou worden.

Coronacoördinator van het Witte Huis Jeff Zients zei zondag aan CNN dat hij er niet vanuit gaat dat de VS een plateau bereikt hebben, waarna niet veel vooruitgang meer geboekt kan worden. “Het vertrouwen in vaccins is in de loop der tijd gestaag gegroeid, nu mensen vrienden, familie en buren hebben die gevaccineerd zijn, en ze zien dat vaccinatie veilig en effectief is bij hun dierbaren”, zei hij.

Ongeveer 1 miljoen mensen worden dagelijks gevaccineerd. Dat is duidelijk minder dan de meer dan 3 miljoen prikken per dag enkele maanden geleden.

20 procent weigeraars

Van de volledige bevolking van ongeveer 330 miljoen mensen, heeft 55 procent nu minstens één dosis van een vaccin gekregen.

De vaccinatiegraad ligt duidelijk lager in de meer landelijke staten, vooral in het zuiden. Het aantal besmettingen is daar dan ook opnieuw gestegen, wat volgens experts te wijten is aan de snelle verspreiding van de deltavariant, voorheen gekend als de Indiase variant van het virus. Er zijn nu gemiddeld ongeveer 13.000 nieuwe besmettingen per dag in de VS.

Veel staten bieden stimulansen aan, zoals geldprijzen, om mensen aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Peilingen tonen echter aan dat de vaccinatiecampagne verder zal vertragen, aangezien een harde kern weigert om zich te laten vaccineren. Goed 20 procent van de bevolking zou geen vaccin willen. Vooral binnen de Republikeinse partij is er vaak een sceptische houding tegenover vaccinaties.

Nog volgens en peiling van The Washington Post en ABC gaat 62 procent van de Amerikanen akkoord met de corona-aanpak van de regering-Biden. Het gaat om 95 procent van de Democraten en 33 procent van de Republikeinen.

Feest

Ondanks de lagere vaccinatiegraad dan gehoopt, houden de Bidens zondag in het Witte Huis een feest voor de onafhankelijkheidsdag en om de vooruitgang te vieren die de VS hebben gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. Voornamelijk militaire families en hulpverleners zijn uitgenodigd. Zij moeten zich naar aanloop van het event laten testen en een mondmasker dragen als ze niet volledig gevaccineerd zijn, aldus woordvoerster Jen Psaki aan CNN.