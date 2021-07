Dries Mertens onderging operatie: Rode Duivel moet “twee tot drie weken” rusten

Dries Mertens is maandag geopereerd aan de linkerschouder. Dat maakte zijn club Napoli bekend op haar website. De operatie diende om de schouder te stabiliseren. Mertens viel vrijdag nog 22 minuten in in de kwartfinale van de Rode Duivels op het EK voetbal tegen Italië (2-1 nederlaag).

De operatie werd uitgevoerd door dokter Geert Declercq, de arts van de Rode Duivels. Hij zal twee tot drie weken moeten rusten en kan nadien beginnen aan zijn revalidatieproces.

?? | @dries_mertens14 si è sottoposto a intervento di stabilizzazione della spalla sinistra.



Mertens kende de voorbije weken een eerder teleurstellend EK voetbal. Hij stond aan de aftrap in de groepswedstrijden tegen Rusland (3-0 zege) en Denemarken (2-1 zege) en viel ook in in de achtste finale tegen Portugal (1-0 zege), maar slaagde er niet in beslissend te zijn. Het EK eindigde voor de Rode Duivels vrijdag in de kwartfinales tegen Italië.

Op 22 augustus wordt de Serie A opnieuw op gang getrapt. Vorig seizoen kwam Mertens tot negen goals en acht assists voor Napoli, dat vijfde eindigde. Hij was toen enkele weken op de sukkel met een enkelblessure.