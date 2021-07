Vier personen bevangen door CO-intoxicatie in Sint-Jans-Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn maandag vier personen bevangen geraakt door een CO-intoxicatie. Twee van hen waren er erg aan toe, en één van die twee had zelfs het bewustzijn verloren, terwijl de twee anderen slechts licht geïntoxiceerd waren. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het incident deed zich omstreeks 12.20 uur voor in een flatgebouw van vijf verdiepingen in de Sint-Maartenstraat. De gemeenschappelijke garage en kelder van het gebouw was uitgerust met een dompelpomp. Die was in panne gevallen en de kelder was gedeeltelijk onder water gelopen. Twee arbeiders waren ter plaatse gekomen om het water weg te pompen met een pomp die aangesloten was aan een elektrogroep.

“De arbeiders hadden echter geen rekening gehouden met de evacuatie van de verbrandingsgassen van die elektrogroep”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De hulpdiensten werden opgeroepen toen één van hen het bewustzijn had verloren en de andere misselijk werd. Bij onze aankomst had de politie de twee arbeiders al uit de kelder gehaald. In die kelder was een CO-gehalte van 0,07 procent aanwezig, voldoende om dodelijk te zijn. Eén bewoonster en een verantwoordelijke van de gemeente waren ook licht bevangen en werden overgebracht naar het ziekenhuis.”

De brandweer ventileerde de hele trappenhal van het gebouw en sloot vervolgens de toegang vanuit de kelders naar de trappenhal en liften af.

“Momenteel zijn onze mensen nog ter plaatse om de kelders te ventileren”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Het gaat om een grote ruimte met veel hoeken en nissen, en weinig natuurlijke ventilatie.”