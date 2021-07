Boris Johnson wil niet wachten: meeste coronamaatregelen in Engeland worden opgeheven vanaf 19 juli

De Britse premier Boris Johnson heeft tijdens een persconferentie de versoepeling van de meeste coronamaatregelen in Engeland aangekondigd. Nochtans stijgt het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk nog steeds.

Vanaf 19 juli zullen er geen beperkingen meer gelden over hoeveel mensen de Engelsen binnen of buiten mogen ontmoeten, zullen de bedrijven mogen heropenen, zal de afstandsregel van meer dan 1 meter verdwijnen. Er zullen ook geen beperkingen meer zijn op het aantal aanwezigen op concerten en andere evenementen, of op het aantal bezoekers in woon-zorgcentra.

Ook zal er vanaf die datum geen verplichting meer zijn om een mondmasker te dragen, al zullen er wel aanbevelingen zijn waar het beter is om er toch een te dragen. Die laatste beslissing was erg controversieel: zowel bepaalde experts als bijvoorbeeld de vakbonden van het openbaar vervoer waren tegen een volledige opheffing van de verplichting.

Reisbeperkingen voor landen met een hoog risico en de quarantaineverplichting na een positieve test blijven wel nog gelden.

Johnson wil niet wachten

De finale beslissing over de versoepelingen wordt pas op 12 juli genomen, maar Johson wilde nu al communiceren zodat de bevolking en de bedrijven meer tijd hadden om zich erop voor te bereiden. Het gaat om de laatste stap van zijn ‘Roadmap’ naar de vrijheid. Stap vier van dat plan bepaalt dat de versoepelingen konden wanneer er aan vier voorwaarden wordt voldaan: rond de vaccinatiecampagne, de effectiviteit van de vaccins, de ziekenhuisopnames, en nieuwe varianten. Daarover moet volgende maandag nog formeel beslist worden.

Volgens de laatste data zal het aantal besmettingen nog blijven stijgen, maar zijn er in verhouding minder sterfgevallen en hospitalisaties door de vaccinatiecampagne. Vandaag is 63,4 procent van de Britten al volledig gevaccineerd.

“We zullen moeten leren leven met het virus”

Volgens Johnson is het nu dan ook echt wel het moment om te versoepelen. “We moeten eerlijk zijn: als we niet kunnen heropenen in de zomer als het weer goed is en het schoolvakantie is, wanneer dan wel?”, klonk het. Volgens Johnson wordt Covid-19 nu eenmaal een virus “waarmee we moeten leren leven, zoals we al doen met de griep”. Dat betekent dat hospitalisaties, ernstige ziekte en overlijdens door Covid zullen blijven bestaan, maar op een veel lager niveau dan voor de vaccinatiecampagne. Johnson geeft ook aan dat de Britten “allemaal voorzichtig de risico’s moeten blijven beheersen, en afwegingen moeten maken in hun dagelijks leven”.

Deze versoepelingen waren al in juni voorzien, maar door de snelle stijging van het aantal besmettingen door de erg besmettelijke deltavariant werd die met een maand uitgesteld. Zondag werden er in het Verenigd Koninkrijk nog meer dan 24.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, het overgrote deel (90 procent) met de deltavariant. In de week tot 29 juni waren er slechts 122 nieuwe overlijdens door Covid-19, een relatief laag aantal in vergelijking met de besmettingen.