Nieuwe expeditie Antarctica: de ultieme zoektocht naar de ‘Endurance’, het wereldberoemde schip van Sir Shackleton

Meer dan een eeuw nadat het wereldberoemde schip van de legendarische ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton zonk in Antarctica gaan wetenschappers een ultieme poging doen om het wrak op de zeebodem terug te vinden. De ‘Endurance’, of wat er nog van over blijft, ligt op 3.000 meter diepte. Nooit eerder is men erin geslaagd om een van de grootste maritieme mysteries terug te vinden. Een zoektocht naar een schip, maar nog meer een queeste naar de ziel van ‘Sir’ Shackleton.