Italiaanse bondscoach Roberto Mancini voor EK-clash: “Hebben tegen Spanje een geweldige wedstrijd nodig”

Na de 2-1 zege tegen België droomt heel Italië van de Europese titel, maar bondscoach Roberto Mancini waarschuwt voor al te veel euforie. “We weten dat het tegen Spanje niet makkelijk zal zijn en dat we opnieuw een geweldige match nodig hebben”, verklaarde hij maandag op de vooravond van de halve finale.

“We staan in een halve finale van het EK, een makkelijke wedstrijd zul je daar nauwelijks vinden. Spanje heeft een buitengewoon team. De Iberiers hebben het voetbal jaren gedomineerd. Het tiki-taka heeft hen veel succes gebracht en ze spelen het nog altijd erg goed. Ons voetbal is anders en we moeten proberen hen ons spel op te leggen.”

Mancini blijft daarvoor rekenen op Ciro Immobile. Die scoorde in de eerste twee groepwedstrijden, maar staat sindsdien droog en krijgt heel wat kritiek. “Hij heeft de afgelopen jaren veel doelpunten gemaakt”, zegt Mancini. “Het kan in een toernooi altijd gebeuren dat degene die het meest bekritiseerd wordt, de wedstrijd of het toernooi beslist”

Tegen de Rode Duivels viel Immobile vooral op met een sterk staaltje commedia dell’arte. “Dat zijn dingen die op het veld gebeuren”, verdedigt Leonardo Bonucci zijn teammaat. “Hij had iets gevoeld. Ciro is een geweldig persoon. We hebben de kritiek gehoord en denken er niet meer aan.” Net als zijn trainer wil Bonucci het vel van de beer niet te vroeg verkopen. “Vanaf de halve finales zijn er geen favorieten meer”, zegt de verdediger. “Wij zijn aan een perfecte reeks bezig, terwijl Spanje het in het toernooi al moeilijk had. Maar dat is dinsdag van geen enkele tel meer. “

Foto: AFP

In principe zijn Italiaanse en Spaanse fans dinsdag welkom in het Wembley-stadion in Londen, maar door de coronamaatregelen zullen die er nauwelijks zijn. Inwoners van Italië of Spanje zouden bij het betreden van Brits grondgebied eerst minstens vijf dagen in quarantaine moeten. De voetbalbonden van beide landen voeren wel campagne om toch zoveel mogelijk Italianen en Spanjaarden die in het Verenigd Koninkrijk leven naar het stadion te lokken.

“We zouden graag voor ons publiek spelen. Het stadion zou voor de helft met Italiaanse en voor de helft met Spaanse supporters gevuld moeten zijn”, zegt Mancini. “Het is niet rechtvaardig dat alleen de Engelsen in de halve finales hun publiek mee hebben.”