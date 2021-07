Frankfurt strikt aanvaller Rafael Borre van River Plate

Bundesliga-club Eintracht Frankfurt heeft zich maandag versterkt met de Colombiaan Rafael Santos Borre. De 25-jarige aanvaller komt transfervrij over van de Argentijnse topclub River Plate en ondertekende een contract voor vier seizoenen.

Santos Borre moet bij Frankfurt in de aanval het vertrek van de Portugees Andre Silva, naar RB Leipzig, helpen opvangen.

De spits speelde in het verleden in Europa al voor Atlético Madrid en Villarreal. Momenteel is hij met Colombia aan de slag op de Copa América in Brazilië. Colombia speelt er dinsdag de halve finale tegen Argentinië.