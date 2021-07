AZ neemt Martins Indi definitief over van Stoke City

AZ Alkmaar heeft Bruno Martins Indi definitief overgenomen van Stoke City. De Nederlandse topclub huurde de Nederlandse verdediger het voorbije seizoen al van de Engelse tweedeklasser. De 29-jarige Martins Indi heeft in Alkmaar een contract voor vier seizoenen ondertekend.

“AZ is een club die goed bij mij past. De speelstijl en manier van werken spreken mij enorm aan”, aldus Martins Indi. “Daarnaast kan ik bij AZ in de top van Nederland spelen en bovendien spelen we Europees voetbal. Ik geloof in de plannen van de club en ik voel dat ik nog veel te geven heb. Het afgelopen seizoen smaakte dan ook naar meer.”

Martins Indi doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en na zijn debuut in het profvoetbal in 2012 stapte hij twee jaar later over naar de Portugese topclub Porto. In 2016 verhuurde Porto de 34-voudig international aan Stoke City, dat hem één jaar later definitief overnam.

AZ eindigde het voorbije seizoen als derde in de Eredivisie.