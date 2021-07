Monaco doet Cercle “out of the box” denken: Vele groeten uit Poznan

Oost West, thuis best. Dat geldt zeker niet voor Cercle Brugge. Groen-zwart traint deze week in het Poolse Poznan en vliegt dan door naar Monaco. De komende weken volgen ook nog oefenmatchen in de buurt van Genève. Waar is de tijd dat men op stage trok naar Blankenberge of Nieuwpoort en oefende tegen Koekelare, Heist en co.? “Internationale contacten zijn belangrijk”, vindt sportief directeur Carlos Avina.