LGBT+-mars in Georgië geannuleerd na geweld tegen deelnemers: “Onaanvaardbaar voor groot deel van onze samenleving”

Georgische voorvechters voor LGBT+-rechten hebben maandag afgezien van hun mars in de hoofdstad Tbilisi. Die beslissing viel na geweld door vijandige groepen.

De afgelopen jaren vonden al verschillende evenementen plaats in steun van seksuele minderheden in Georgië, maar in het land heeft de machtige orthodoxe kerk veel invloed. Die kerk uitte al strenge kritiek op regeringen die als te progressief werden beschouwd.

Maandagochtend protesteerden honderden tegenstanders in de buurt van het Georgische parlement. Leden van een invloedrijke pro-Russische partij haalden de Europese vlag van het gebouw weg. Gewelddadige manifestanten vielen de politie aan en sloegen journalisten op verschillende plaatsen in de hoofdstad.

De organisatoren van de mars meldden ook dat hun kantoren door homofoben werden aangevallen. “We kunnen mensenlevens niet in gevaar brengen en manifesteren in straten vol met gewelddadige aanvallers”, aldus de LGBT+-activisten op hun Facebookpagina.

Premier: “Onaanvaardbaar voor groot deel van Georgische samenleving”

Premier Irakli Garibasjvili sprak zich zelf ook uit tegen het evenement. “Het houden van een zogenaamde pride-mars is niet redelijk omdat het de dreiging van een civiele confrontatie schept”, zei hij maandag. Volgens hem zijn zulke marsen “onaanvaardbaar voor een groot deel van de Georgische samenleving”. De premier beschuldigde ook de oppositie en ex-president Michail Saakasjvili ervan achter de mars te zitten om zo een “crisis” te veroorzaken.

Tegenstanders van de regerende partij Georgische Droom beschuldigen de partij ervan stilzwijgend steun te verlenen aan nationalistische en homofobe groepen die eerder al gemanifesteerd hebben tegen pro-westerse oppositiepartijen. De uitspraken van de premier werden door de organisatoren als “beschamend” bestempeld. Zij hekelden de uitspraken als aanmoediging voor homofobie en het onvermogen van de regering om fundamentele mensenrechten te verdedigen.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE