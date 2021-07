Willen we ons beschermen tegen de agressievere Indiase variant én varianten die nadien nog gaan ontstaan, “dan moet de volledige bevolking worden gevaccineerd. Werkelijk iedereen”, zegt professor immuno-virologie Guido Vanham. Hij pleit in dat verband ook voor een ondubbelzinnige vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers: “Gelet op de risico’s kunnen ze anders niet meer in contact komen met kwetsbare personen.”