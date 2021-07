Ex-Kustboy Kevin Vandendriessche begint ambitieus aan eerste seizoen als Kerel: “Elsner kan net als Blessin voor de verrassing zorgen”

Een van de belangrijkste conclusies van vorig seizoen was dat KV Kortrijk met een gebrek aan grinta kampte. Op het middenveld ontbrak het aan een speler die zijn kop ervoor legt en niet afgeeft. Enter Kevin Vandendriessche.

Nog voor de voorbereiding voor het nieuwe seizoen startte, counterde KVK de kritiek dat het met het vertrek van Hannes Van der Bruggen, Julien De Sart en Yevhen Makarenko aan kwaliteit had ingeboet op het middenveld. De club kondigde prompt Matthias Fixelles en Kevin Vandendriessche aan als eerste nieuwkomers. Transfervrij dan nog. Qua versterking kan dat tellen. Beiden staan bekend als clubspelers bij respectievelijk Union en KV Oostende.

Net als Fixelles moest Vandendriessche even slikken toen bleek dat KVO hem slechts een contractverlenging van één jaar bood, in plaats van de gewenste twee jaar. En dat ondanks dat hij in 35 matchen werd opgesteld, waarin hij als middenvelder voor vijf goals en vier assists tekende. Maar door zijn 31-jarige leeftijd wilde Oostende hem niet langer verlengen. “Ik was kwaad, ja. Omdat ik toch veel voor de club betekend heb en vorig seizoen ook een belangrijke rol vertolkte in onze wederopstanding na twee magere jaren. Uiteindelijk begreep ik het in het licht van de Oostendse filosofie om vooral met jongeren te werken. Maar ik heb een familie en wilde zekerheid.”

En dus zag Kortrijk zijn kans. Al in januari deden de Kerels de Fransman een voorstel en niet veel later was het beklonken. “Ik kon me er perfect in vinden. Het bleek de juiste keuze. De integratie verloopt perfect. Frans is hier de voertaal. Daardoor krijg je de nuances beter mee en dat helpt. Ook op tactisch vlak, ja. De ideeën van de coach zijn glashelder voor me.”

Idioten

Zoals bekend beleefde de middenvelder vorig jaar een sprookje met Oostende. Voor het seizoen werd KVO nochtans bij de potentiële degradanten gerekend, maar de Kustboys haalden de Europe play-offs. “Zelfs ik was verbaasd. Ik had er geen goed oog in toen we het seizoen begonnen met slechts een handvol spelers. We misten onze start, maar plots klopte die mix dan toch. De mayonaise van Blessin pakte. Ik ben blij dat ik op die manier afscheid kon nemen van de club waar ik toch zes jaar speelde.”

De Fransman ziet een mogelijke parallel met KVK dit seizoen. Ook nu zijn de verwachtingen niet al te hoog, nadat de Kerels zich vorig jaar pas op de voorlaatste speeldag verzekerden van het behoud met een duur bevochten zege tegen degradant Waasland-Beveren. Ook bij Kortrijk arriveren de spelers doorgaans laat. “En toch staan we nu al verder dan KVO vorig seizoen. De structuur is er. We weten waar we naartoe werken. Ik ben er dus gerust in dat het goed zal komen.”

Nog zo’n gelijkenis is er met de coaches. “Luka Elsner en Alexander Blessin zijn hyperambitieus. Ze gaan heel stelselmatig te werk en hebben een concreet doel voor ogen waar ze niet van afwijken. In dat opzicht kan Luka Elsner misschien dit jaar wel voor de verrassing zorgen met Kortrijk. Of ik het erg vind dat men ons onderschat? Absoluut niet, ik hóóp zelfs dat ze ons voor idioten nemen en dat we ze verslaan. (lacht) Neen, het wordt zaak om onze start niet te missen. Een openingsmatch tegen een promovendus is altijd gevaarlijk, aan ons om klaar te zijn.”