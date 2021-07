Charleroi-icoon Nicolas Penneteau trekt naar Reims

Stade Reims heeft maandag de komst van doelman Nicolas Penneteau aangekondigd. De veertigjarige Fransman, die vorige maand na zeven seizoenen de deur achter zich dicht trok bij Sporting Charleroi, ondertekende een contract tot juni 2023.

Penneteau speelde in totaal 230 wedstrijden voor Charleroi. Vanaf het seizoen 2018-2019 was hij kapitein van de Henegouwers. Voor zijn periode bij Charleroi speelde hij in eigen land bij Bastia en Valenciennes.

Reims beëindigde de Ligue 1 vorig seizoen op een teleurstellende veertiende plaats. De club telt met Thomas Foket en Wout Faes twee Belgen in haar rangen. Thibault De Smet wordt komend seizoen uitgeleend aan Beerschot.