Lionel Messi vogelvrij: hoe de Argentijnse superster FC Barcelona steeds nerveuzer maakt

We zouden het bijna vergeten in alle EK-drukte, maar superster Lionel Messi (34) zit al sinds 1 juli zonder club. Ook na bijna een jaar komt er maar geen einde aan zijn transfersoap. Terwijl de Argentijn aan de andere kant van de wereld schijnbaar zorgeloos een goede Copa America afwerkt, zit FC Barcelona met de handen in het haar. Waar eindigt Messi zijn carrière?