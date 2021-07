Frans kampioen Lille kiest voor Gourvennec als nieuwe coach

Jocelyn Gourvennec is maandag aangesteld als nieuwe trainer van LOSC Lille. De 49-jarige Fransman volgt Christophe Galtier op, die na het behalen van de landstitel met de Noord-Fransen vertrok naar OGC Nice.

Gourvennec, een oud-speler van Rennes, Marseille en Nantes, coachte eerder Bordeaux en tot twee maal toe Guingamp. Met Guingamp won hij de Coupe de France in 2014 en haalde hij de finale van de Coupe de la Ligue in 2019.

Rijsel, de club van Jonathan David (ex-Gent), komt als kampioen volgend seizoen rechtstreeks uit in de poulefase van de Champions League. Het was voor de Noord-Franse club de eerste titel in tien jaar, haar vierde in totaal. Toen was Eden Hazard de grote uitblinker.