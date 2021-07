Keniaanse ‘Virgil van Dijk’ is tot nu toe de duurste inkomende transfer van AA Gent: “Okumu zien verdedigen, dat is kunst”

Met een prijskaartje van 3,5 miljoen euro is Joseph Okumu (24) tot nu toe de duurste zomertransfer van AA Gent. Niet min voor een centrale verdediger die in Zweden werd vergeleken met … Virgil van Dijk. Dronkenmanspraat of het oordeel van een kenner? Op zoek naar een antwoord.

Toen op sociale media de komst van Joseph Okumu wereldkundig werd gemaakt, kwam AA Gent in een spervuur terecht van posts uit Kenia. Berichten met gelukwensen, maar vooral ook belachelijk veel lof, genre “Okumi is beter dan Sergio Ramos” of “hij is een mengeling van Ramos en Rio Ferdinand.” Toogpraat? Tja, in Zweden groeide Okumu vorig jaar wel uit tot de absolute revelatie.

Ervaren teamgenoot Johan Larsson noemde hem zelfs in één adem met Virgil van Dijk: “Hij heeft vergelijkbare kwaliteiten als Van Dijk, dus het is geen domme vergelijking. Ook al is het een moeilijke vergelijking om aan te voldoen.” Larsson was naar verluidt bloednuchter toen hij dat zei. Nochtans lijkt het redelijk ridicuul om een verdediger die in Zweden speelt in de balans te leggen met de beste verdediger van de Premier League. Wat niet wegneemt dat Okumu indruk maakte bij Elfsborg.

“Mocht ik een scout zijn, dan zou ik zeggen: Koop Okumu. Niet twijfelen.” Aan het woord is Sivert Nilsen, sinds januari middenvelder van Waasland-Beveren en voordien anderhalf seizoen ploegmaat van Jo Okumu bij Elfsborg. “Ik wil echt geen druk leggen op Joseph, maar…”, zo herhaalt Nilsen een keer of vier, waarna toch weer een compliment volgde.

“Joseph is een goeie, nederige gast maar ook een leider achterin”, begint hij zijn lofzang. “Hij is ongelooflijk snel, waardoor de ploeg met hem zonder problemen hoog druk kan zetten. Ik kan me niet inbeelden dat er iemand is in de Belgische competitie die hem eraf kan lopen. Meer nog, de manier waarop hij over het veld beweegt en hoe hij verdedigt, oogt zo natuurlijk. Hij lijkt te zweven. Voor mij is hem zien verdedigen als kijken naar kunst.”

Eenmansdefensie

Vorig jaar werd Elfsborg Zweeds vicekampioen en volgens Nilsen lag dat aan Okumu. “Hij was een verdediging op zichzelf. 90% procent van de een-tegen-eenduels won hij toch.” Dat is een tikje overdreven – het is ‘slechts’ 70 procent –, maar met zijn 1,93 meter en een gezonde portie agressiviteit, is hij wel sterk man tegen man. “En aanvallend is hij geweldig. Hij kan linies doorbreken en hij heeft een ongelooflijke lange bal. Ik heb in die tien jaar al met velen samengespeeld, maar hij is de beste, het meest extreme talent waarmee ik al speelde.”

Okumu debuteerde in eigen land, kende een korte periode in Zuid-Afrika en stopte zelfs even met competitievoetbal. Via de Amerikaanse vierde klasse versierde hij een transfer naar tweedeklasser Real Monarchs uit Salt Lake City, waar Elfsborg hem kocht voor 200.000 dollar, een record. De 3,5 miljoen euro die AA Gent neertelde, maakte van de Keniaanse international de op twee na duurste verdediger ooit die Zweden verliet. Duurder dan Joseph Aidoo of Omar Colley, succesvolle verdedigers die Genk in Zweden vond, maar net een tikje goedkoper dan Odilon Kossounou van Club , ook al ginds ontdekt. Er was dan ook interesse van Celtic, Rangers en een rist Franse clubs.

Onbehouwen

En toch. Onafhankelijke scouts noemden de Keniaan, een rechtsvoetige die links in het centrum opereerde, in het verleden soms ook wat onbehouwen. Niet wars van risico’s, technisch misschien wat gelimiteerd. Om nog te zwijgen van het verschil in niveau tussen de competities. AA Gent kende weinig succes met spelers uit de Allsvenskan. “Hij zal vast wel tijd nodig hebben om zich aan te passen. België is fysieker én gaat sneller, maar als hij door risico’s in de problemen komt, zet hij dat zelf recht”, zegt Nilsen. “Eerlijk gezegd had ik verwacht dat hij naar een van de grote vijf competities zou gaan. Gent heeft volgens mij heel veel geluk dat het Okumu kon halen.” Is hij kunst of kitsch? Alleszins wel iets om naar uit te kijken.