Alle ogen gericht op Venus: wat kan helse planeet ons allemaal leren? En staat ons hetzelfde lot te wachten?

Onze meest nabije buurplaneet bleef decennialang verstoken van aandacht. Al het ruimtetuig ging richting Mars. Vandaag staat Venus weer vol in de aandacht. De helse planeet kan ons veel leren over het broeikaseffect. “Astronomen proberen de toekomst in de sterren te zien. Waar evolueren wij naartoe? Worden we ooit zoals Venus of kunnen we dat voorkomen?”, zegt Matti Agemans van volkssterrenwacht Urania.