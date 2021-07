Zoon klaagt “onmenselijke” regeling aan in ziekenhuis waar moeder (87) revalideert: “Bezoek is geen luxe, maar een recht”

“Natuurlijk zijn de maatregelen tegen corona nodig, maar dit is onmenselijk.” Wim Backx is er het hart van in. Zijn 87-jarige moeder was een kwieke, fitte vrouw. Maar nu ze moet revalideren na een heupoperatie kwijnt ze weg door de strenge bezoekregeling van het A.S.Z. in Wetteren. “We zijn streng voor de veiligheid van onze patiënten”, reageert een woordvoerder.