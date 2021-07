Italianen konden stukje komedie van Ciro Immobile tegen de Rode Duivels wel smaken: “Hij had iets gevoeld...”

De komedie van Ciro Immobile tegen de Rode Duivels ging de wereld rond. “Zielig”, klonk het. Maar bij de Italianen zelf konden ze er wel om lachen.

Nicolo Barella knalde de Italianen op het halfuur op voorsprong tegen de Belgen. Immobile, die een hele wedstrijd lang nauwelijks een bal goed raakte, was enkele seconden voordien tegen de grond gegaan na een duel met Jan Vertonghen. De spits van Lazio kermde het uit van de pijn, maar dat bleek pure comedia dell’arte te zijn. Nadat Barella de 1-0 op het bord knalde, schoot Immobile recht. Hij keek even rond om te zien dat niemand zijn toneelstukje gezien had en liep al lachen naar zijn ploeggenoten. De beelden gingen vervolgens als een lopend vuurtje rond op sociale media.

Foto: RR

“Dat zijn dingen die nu eenmaal gebeuren op het veld”, verdedigde Leonardo Bonucci zijn landgenoot. “Hij had iets gevoeld aan zijn enkel, maar daarna verzachte de vreugde zijn pijn. Ciro is een geweldig en correct persoon. We hebben de kritiek gehoord en denken er niet meer aan. Al hebben we hem wel uitgelachen.”