Nog even wat takken snoeien werd hem fataal: Emmanuel (62) voor zijn eigen huis door kolkend water in riool gesleurd

Het noodweer van afgelopen zondag heeft in ons land niet alleen materiële schade veroorzaakt, maar meer dan waarschijnlijk ook een leven geëist. Een 62-jarige man uit Itter (Waals-Brabant) kwam vermoedelijk om het leven nadat hij - tijdens het snoeien in zijn tuin - van zijn ladder viel en werd meegesleurd door het kolkende water van een beek.

Het onweer in Itter was zondagnamiddag rond 16.30 uur al in alle hevigheid losgebarsten als enkele gemeentearbeiders passeerden aan de boerderij van Emmanuel Meeûs en ze de man nog in zijn tuin zagen ...