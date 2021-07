Israël ziet mindere werkzaamheid Pfizervaccin nu deltavariant er oprukt

In Israël stijgen de besmettingen opnieuw. De gezondheidsautoriteiten menen een verklaring te hebben gevonden: het Pfizervaccin is minder goed opgewassen tegen die nieuwe deltavariant van het coronavirus. Toch blijven de ziekenhuiscijfers er nog onder controle, wat ook vaccinoloog Geert Leroux-Roels doet concluderen dat er weinig of geen reden tot paniek is.

U herinnert zich vast nog de mediaberichten over de vaccinatiecampagne in januari. Terwijl wij hier in België worstelden om de kleine hoeveelheid beschikbare vaccins in een arm te krijgen, was een groot deel van de inwoners van Israël al ingeënt. Gelukkig voor België hebben we Israël intussen al even ingehaald wat eerste prikken betreft. Omdat Israël veel eerder begonnen is, heeft het land wel nog een voorsprong qua volledige vaccinatie.

En toch heeft dat niet kunnen voorkomen dat de besmettingscurve er terug is beginnen te stijgen. Ook bij de Israëli’s heeft de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus immers voet aan wal gekregen. Zondag testten 334 mensen positief, een pak meer dan het aantal de voorbije weken.

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid is op zoek gegaan naar een verklaring en meent die gevonden hebben bij een verminderde werking van het Pfizervaccin wanneer iemand in aanraking komt met de deltavariant. De effectiviteit om een besmetting te vermijden zou gezakt zijn van 95,8 procent in februari naar 64 procent nu. Gelukkig blijft het vaccin wel voor meer dan 90 procent beschermen tegen ernstige ziekte of hospitalisatie.

Toch moeten we die cijfers, hoewel van de Israëlische overheid, met een korrel zout nemen, zegt vaccinoloog Geert Leroux-Roels. “In februari is de werkzaamheid van de vaccins getest in een gecontroleerde omgeving. Nu heeft men gewoon gekeken bij de algemene bevolking hoeveel besmettingen er zijn. De asymptomatische besmettingen zitten er nu dus bij, in februari telden die niet mee.”

Volgens Leroux-Roels is het natuurlijk geen goed nieuws dat er meer besmettingen zijn, maar de belangrijkste graadmeter blijft de bescherming die het vaccin biedt tegen hospitalisatie. En die is nog steeds enorm hoog, zowel in Israël als hier. Dat ondanks de besmettelijke deltavariant. “Dat het virus blijft circuleren, is wellicht onvermijdelijk”, zegt Leroux-Roels. “Maar de vaccins waar we vandaag mee werken zijn zo goed dat we wel kunnen voorkomen dat mensen nog in het ziekenhuis terechtkomen.”