Lamkel Zé maakt zelf bekend dat hij bij Antwerp blijft (of wil blijven): “De patron is terug”

Hij leek last te hebben van de zogenaamde ‘transferitis’, maar Didier Lamkel Zé blijft gewoon bij Antwerp. Of dat wil hij toch en voor nog minstens twee jaar, zo zegt de Kameroense aanvaller zelf.

Lamkel Zé verscheen zoals verwacht niet op het veld tijdens de eerste training eind juni. De Kameroener daagde wel op, weliswaar te laat, en viel de ontbijtzaal binnen net op het moment dat zijn coach de groep toesprak. De dag voordien lapte Lamkel Zé ook al de medische tests aan zijn laars. “Lamkel Zé vroeg onze medische staf om een blessurebehandeling, alleen is het voor ons onduidelijk waar hij behandeld moet worden”, gaf general manager Sven Jaecques uitleg bij de afwezigheid van het enfant terrible.

Een leugentje om bestwil dus, net als in 2019 en 2020? “We gaan niet rond de pot draaien: dit was de voorbije zomervoorbereidingen ook zo”, vervolgde Jaecques. “Maar de groep is veel belangrijker dan iemand die niet goed weet of hij wel of niet wil deel uitmaken van het geheel.”

Een sanctie kreeg Lamkel Zé vooralsnog niet opgelegd. Het woelwater trok wel niet mee op stage met The Great Old. Officieel omdat hij “door de medische staf niet voldoende fit werd bevonden en een week extra individueel zal trainen”.

Blijft hij of blijft hij niet?

Maar de liefde van de Kameroener voor Antwerp is nog niet bekoeld. Integendeel, zo blijkt. Lamkel Zé maakte maandagavond op Instagram bekend dat hij zijn contract op de Bosuil, dat nog twee jaar loopt, wil uitdoen. “De patron is terug”, klinkt het. En: “Ik blijf bij jullie, mijn bende”.

Foto: RR

Foto: RR

De vraag is echter of Lamkel Zé in de plannen past van nieuwbakken trainer Brian Priske. Bovendien zegt hij de ene week dat hij weg wil en de andere week van niet. Er is momenteel echter geen enkele concrete interesse voor hem en dus ook geen bod van een andere club. Mocht er toch een voorstel komen, dan hoopt Antwerp op een degelijk bod. Voor een appel en een ei willen ze Lamkel Zé nu ook weer niet van de hand doen.