Sandy Wierts (23) uit Borgloon is vermist: scooter en rugzak al teruggevonden

Op maandag 5 juli, rond 10 uur , heeft de 23-jarige Sandy Wierts haar woning in de Gaethempoort in het Limburgse Borgloon verlaten. Ze vertrok met haar elektrische scooter richting Sint-Lambrechts-Herk. Haar scooter, rugzak en helm werden rond 13 uur teruggevonden in de Bosveldstraat in Wellen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.