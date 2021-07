Franse ex-minister aangeklaagd voor fiscaal voordeel aan Bernard Tapie

De voormalige Franse minister van Begroting en huidig parlementslid Éric Woerth is vrijdag aangeklaagd voor knevelarij. Hij zou zakenman Bernard Tapie een onrechtmatig belastingvoordeel hebben verleend. Zijn advocaat bevestigde de informatie nadat Le Parisien erover had bericht.

Het gaat om een zaak uit 2008 rond de verkoop van sportmerk Adidas, waarvan Tapie aandeelhouder was. De zakenman werd bij die verkoop midden jaren negentig naar eigen zeggen benadeeld door de staatsbank Crédit Lyonnais. Uiteindelijk kreeg Tapie gelijk van het arbitragehof, dat hem 403 miljoen euro toekende. In 2015 werd die beslissing uiteindelijk wegens mogelijke manipulatie herroepen.

Een deel van dat bedrag werd uitbetaald aan de holding Groupe Bernard Tapie (GBT). De Franse fiscus wilde er vennootschapsbelasting van 33,3 procent op innen, terwijl Tapie zelf vroeg om de veel voordeligere meerwaardebelasting van 1,67 procent toe te passen. Uiteindelijk kwam Woerth in april 2009 als minister tussenbeide in de zaak: in een brief droeg hij de fiscus op om op slechts een derde van het bedrag vennootschapsbelasting te innen en twee derde als meerwaarde te belasten.

Woerth (Les Républicains) is al in meerdere zaken aangeklaagd, onder meer in het zaak rond Libische financiering voor de campagne van ex-president Nicolas Sarkozy in 2007, maar is voorlopig nog nooit veroordeeld.