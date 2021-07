Venezuela eist Covax-vaccins of geld terug

De Venezolaanse president Nicolas Maduro klaagt dat zijn land betaald heeft voor coronavaccins, maar die niet krijgt. Hij viseert het Covax-programma.

“Het Covax-systeem is mislukt. Wij hebben ons deel gedaan (...) We stellen een ultimatum: of men stuurt ons de vaccins, of men geeft ons geld terug”, verklaarde Maduro in een televisietoespraak. Volgens de president betaalde Venezuela 120 miljoen dollar zonder iets in ruil te krijgen.

Covax is een internationaal vaccinatieprogramma dat werd opgestart om vaccins beschikbaar te maken voor alle landen, ook arme. Onder meer België doneert vaccins via Covax. De Wereldgezondheidsorganisatie werkt mee aan het systeem.