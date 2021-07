LGBT-activisten, journalisten, toeristen en zelfs schoolkinderen aangevallen in Georgië: “Ik werd bijna vermoord”

Maandag zou een LGBT+ Pride-optocht plaatsvinden in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Maar de organisatoren zagen zich gedwongen die te annuleren nadat gewelddadige tegenstanders hun kantoren bestormden en actievoerders, journalisten, toeristen en zelfs schoolkinderen op straat aanvielen. Aangevuurd door de Orthodoxe Kerk en de overheid en amper tegengehouden door de politie, zeggen de slachtoffers.

De geplande ‘Mars voor waardigheid’ zou maandag het sluitstuk worden van vijf dagen Pridevieringen in Tbilisi. Maar duizenden anti-LGBT+-betogers en Orthodoxe priesters verzamelden in de voormiddag aan het parlementsgebouw voor protest dat al snel gewelddadig werd. Leden van een invloedrijke pro-Russische partij haalden de Europese vlag van het gebouw weg.

Relschoppers stapten naar het gebouw van Tbilisi Pride. Aangemoedigd door een juichende menigte die met Georgische vlaggen zwaaide, beklommen enkelen de balkons en trokken er regenboogvlaggen weg alvorens de kantoren binnen te dringen om er vernielingen aan te richten.

Alarming images from #Georgia! Extremist hooligans threaten today’s #LGBT #pride in Tblisi. @vvd calls on the authorities to protect participants and journalists! European leaders need to put pressure on Georgia to immediately safeguard freedom and equal rights. @TbilisiPride🏳️‍🌈 pic.twitter.com/lqKbGPKn9F — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) July 5, 2021

Ook het gebouw van politieke oppositiegroep The Shame Movement werd bestormd en gevandaliseerd, en de politie onderzoekt het gebruik van een explosief bij het kantoor van een lokale ngo, waarbij een persoon gewond raakte.

Tientallen journalisten die verslag probeerden uit te brengen van het gewelddadige protest werden in elkaar geslagen. Op sociale media verschenen foto’s van de bebloede gezichten van reporters, en schokkende video’s van agressie. Zo werd een tv-reporter weggesleurd door enkele orthodoxe priesters, terwijl omstanders hem aanvielen, en werd een fotograaf in het gezicht gestompt. Een man op een scooter probeerde op journalisten in te rijden.

⚠️ sensitive content ⚠️#FormulaTV journalist Rati #Tsverava was violently beaten by dozens of anti-#TbilisiPride21 protesters



More than 20 #media representatives were physically assaulted by aggressive mobs. No one has been arrested pic.twitter.com/Ne0Fh5cygr — Formula NEWS | English (@FormulaGe) July 5, 2021

Another #photographer was beaten up! What is happening now in Tbilisi is bloodshed! Even during the war, the media has a safer environment!#TbilisiPride21 pic.twitter.com/Y4OzzKZ4Rg — Giorgi Gabriadze (@GiorgiGabriadz1) July 5, 2021

Attack on #journalists! This is the face of violent groups. No matter who you are just being abused. this bastard tried to kill journalists! @MIAofGeorgia what are you doing ??????????????#TbilisiPride21 @TbilisiPride pic.twitter.com/bq62kv1KVe — Giorgi Gabriadze (@GiorgiGabriadz1) July 5, 2021

🇬🇪 UPDATE: At least 40 media workers now reported to have been injured amidst widespread violence by far-right & anti-LGTBQ groups during anti-@TbilisiPride protests today, with eight hospitalised & one undergoing surgery. All those receiving treatment are in stable condition pic.twitter.com/6rkgOEc4As — IPI - The Global Network for Press Freedom (@globalfreemedia) July 5, 2021

De politie liet weten dat zo’n vijftig journalisten het slachtoffer werden van geweld.

Volgens getuigen werd ook een toerist neergestoken omdat hij een oorring droeg en de relschoppers ervan uit gingen dat hij homo was. De man werd naar het ziekenhuis afgevoerd en een verdachte werd gearresteerd wegens poging tot moord.

Polish tourist in Tbilisi was stabbed today. The witnesses say that far-right protesters saw his earring and assumed he was gay. @MIAofGeorgia @PolishEmbassyUK @PolishEmbassyUS pic.twitter.com/MtYtI4sGFt — Mariam Kvaratskhelia (@mariamikvara) July 5, 2021

Lokale media berichtten dat zelfs schoolkinderen achternagezeten en aangevallen werden door agressievelingen.

Vrezen voor leven

“Woorden kunnen mijn emoties en gedachten momenteel niet uitleggen. Dit is mijn werkplaats, mijn thuis, mijn familie vandaag”, schreef LGBT-activist en medeoprichter van Tbilisi Pride Tamaz Sozashvili op Twitter, bij een bericht over de bestorming van het Pride-kantoor die niet werd tegengehouden door de politie. “Alleen gelaten terwijl we geconfronteerd worden met grof geweld.”

De teamleden van Tbilisi Pride moesten vluchten en zich voortdurend verplaatsen van de ene naar de andere schuilplaats, vertelde voorzitter Giorgi Tabagari aan Reuters. “De situatie is heel slecht. We probeer gewoon te overleven en de mensen te vermijden die door de straat dwalen.” Volgens Tabagari werd hij “bijna vermoord” toen een bende zijn auto omsingelde nadat hij het VN-gebouw in Tbilisi verliet na een vergadering.

“Ik moest vandaag zeven keer veranderen van locatie. De meeste werden gecompromitteerd en we konden maar nipt ontsnappen”, schreef Tabagari later op Twitter. “Twee keer dacht ik dat ik ging sterven, toen menigtes mijn auto blokkeerden. De Georgische overheid heeft toegegeven aan Russische machten vandaag. Trieste dag voor de democratische wereld.”

Overheid en Kerk medeplichtig

De slachtoffers voelen zich in de steek gelaten door de politie, die slechts een klein aantal agenten ter plaatse had en acht arrestaties verricht zou hebben, en vooral door de overheid. Die hield de aanvallen niet tegen, maar raadde in de plaats daarvan de organisatoren aan hun Pride-optocht te annuleren.

Dat deden ze uiteindelijk ook, om de levens van deelnemers niet te riskeren. Bij de aankondiging van de annulatie haalde de organisatie zwaar uit naar de overheid. Volgens de mededeling van Tbilisi Pride werd het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgebreid ingelicht over alle plannen, maar in plaats van de optocht te beschermen, moedigden overheidsfunctionarissen gewelddadige groepen aan. “De enorme golf van geweld die we nu zien is geïnspireerd en gesteund door de overheid en de politie” en “het Patriarchaat (van de Ortohodoxe Kerk, red.) en pro-Russische machten”.

De voorzitter van Tbilisi Pride denkt zelfs dat de veiligheidsdiensten mogelijk anti-Pride-groepen hielpen. De organisatoren veranderden volgens Giorgi Tabagari in de loop van de dag vijf keer de geplande locatie voor de optocht, zonder daarover buitenstaanders in te lichten, maar telkens opnieuw doken tegenstanders nog voor hen op aan die locaties.

Achteraf veroordeelden de burgemeester, enkele ministers en de president het geweld en beloofden ze een onderzoek. En de Georgische Orthodoxe Kerk – “hoewel wij ons verzetten tegen zonde die ondubbelzinnig onaanvaardbaar is voor de christelijke leer en protesteren tegen de verspreiding van immoraliteit” – riep op tot vreedzaamheid “zodat dit niet escaleert en landgenoten schaadt”. Maar het waren wel de overheid en Kerk die de agressie hadden aangestookt, volgens activisten en journalisten.

Zo had premier Irakli Garibasjvili gezegd dat “het houden van een zogenaamde pride-mars niet redelijk is omdat het de dreiging van een civiele confrontatie schept”. Volgens hem zijn zulke marsen “onaanvaardbaar voor een groot deel van de Georgische samenleving”. De premier beschuldigde ook de oppositie en ex-president Michail Saakasjvili ervan achter de mars te zitten om zo een “crisis” te veroorzaken. Tbilisi Pride had het over “schandelijke, wrede, staatsvijandige en antiwesterse opmerkingen”.

Internationale kritiek

De ambassades van tal van EU-landen en onder meer de VS en het VK publiceerden een gezamenlijke verklaring waarin ze de “gewelddadige aanvallen op burgerlijke activisten, leden van de gemeenschap en journalisten” veroordelen, net als het (aanvankelijke) “falen van de regeringsleiders en religieuze functionarissen om dit geweld te veroordelen”. “Wij roepen alle Georgische leiders en wetshandhavers op snel op te treden om degenen die hun grondwettelijke rechten op vrijheid van meningsuiting en samenkomst uitoefenen, te beschermen, om journalisten die de persvrijheid uitoefenen te beschermen, en om geweld publiekelijk te veroordelen.”

Georgië heeft de intentie uitgedrukt lid van de EU te willen worden.