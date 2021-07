Veertien mensen doodgeschoten in Chicago tijdens feestweekend

In Chicago zijn in het verlengde weekend van de nationale feestdag veertien mensen doodgeschoten en 74 anderen gewond geraakt door kogels. Dat heeft de politie van de stad in het noorden van de VS bekendgemaakt.

De dodelijke slachtoffers vielen bij verschillende afzonderlijke incidenten. Een 40-jarige man werd gedood door een buur die vond dat hij te luide muziek afspeelde. In een park werden twee jongemannen doodgeschoten vanuit een auto. Een andere jongen van 19 werd doodgeschoten aangetroffen op een voetpad.

Onder de gewonden zijn minstens vijf minderjarigen, onder wie twee meisjes van 5 en 6 jaar. Er raakten ook twee agenten gewond toen ze probeerden een menigte uit elkaar te drijven.

De feestelijkheden van 4 juli, voor de onafhankelijkheid van de VS in 1776, worden in Chicago traditioneel ontsierd door schietpartijen. Vorig jaar vielen er vijftien doden. De op twee na grootste Amerikaanse stad wordt geteisterd door gewelddadige bendes.

Ook elders in het land waren er schietincidenten. Volgens de website Gun Violence Archive zijn sinds vrijdag minstens 150 mensen in de Verenigde Staten omgekomen door vuurwapens.