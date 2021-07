Amper 31 inspecteurs voor alle Vlaamse kinderdagverblijven: “Komen maar om de twee jaar langs”

“Er zijn maar 31 inspecteurs voor ruim 6.600 Vlaamse kinderdagverblijven. Dat is veel te weinig. Het gevolg is dat de inspecteurs maar om de twee jaar langskomen. Dat is zowat één keer in de hele tijd dat een kind verblijft in de opvang. Wat als het al een jaar misgaat?”, klaagt Vlaamsparlementslid Celia Groothedde (Groen) aan op basis van cijfers die ze kreeg van minister Beke.

Groothedde wijst erop dat nergens in Europa, behalve in Bulgarije, een kinderbegeleider verantwoordelijk is voor maar liefst negen baby’s. “Dat is zowel voor de kinderbegeleiders als de baby’s een ramp. De begeleiders werken zich binnenste buiten, en dat de kinderen meer aandacht nodig hebben, spreekt voor zich”, vindt ze.

In die omstandigheden zou de inspectie volgens haar ten minste een coachende rol mogen opnemen, “maar de minister antwoordt op mijn vraag hierover dat daar nauwelijks ruimte voor is”.

Soms zelfs om de 3 jaar

“Ook bij heel grote misstanden is het gebrek aan inspecteurs een groot probleem. Inspectie moet dan én die situaties sneller kunnen detecteren, én wanneer ze het gevoel hebben dat er iets niet pluis is, sneller en vaker kunnen controleren. Zo kan je mensen tools in handen geven om het beter te doen of een opvang waar het echt niet gaat, sluiten. Daar is op dit moment gewoon geen ruimte voor”, vervolgt Celia Groothedde.

Uit het antwoord van minister Beke weet ze dat elk kinderdagverblijf gemiddeld maar om de twee jaar bezoek krijgt van een inspecteur. “In sommige regio’s klimt het zelfs tot om de drie jaar, en in de Brusselse gezinsopvang wordt maar om de zes jaar gecontroleerd”, stelt Groothedde, die vindt dat het team van inspecteurs fors uitgebreid moet worden.