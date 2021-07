Brazilië feest in kleedkamer na klasseflits van Neymar en finaleticket op Copa America: “Nu wil ik Argentinië”

Brazilië heeft zich maandag als eerste land geplaatst voor de finale van de Copa America. In de eerste halve finale klopte het Peru met 1-0. In de finale wacht nu Argentinië of Colombia. Al heeft Neymar, die gisteren andermaal beslissend was, wel een duidelijke voorkeur.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in minuut 35. In de zestien dribbelde Neymar zich goed vrij, waarna richting Lucas Paqueta speelde. Deze laatste liet de doelman van Peru geen kans en scoorde zijn tweede treffer van het toernooi. Zo zette Brazilië Peru al een tweede keer opzij op deze Copa America. Eerder toonde de Goddelijke Kanaries zich met 4-0 nog te sterk in de groepsfase.

#CopaAmérica ??



GOLAÇO! Lucas Paquetá recebe de Neymar e coloca a bola no fundo da rede para abrir o placar! 1x0 @cbf_futebol



???? Brasil ?? Peru ????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/b7nqNDv7Wy — Copa América (@CopaAmerica) July 5, 2021

Na afloop sprak Neymar meteen zijn voorkeur uit voor een droomfinale tegen Lionel Messi. “Doe maar Argentinië. Ik heb een hoop vrienden bij de Argentijnse ploeg, het lijkt me mooi om hen te treffen. Tegen Messi in het Maracanã, prachtig toch?”

Beide vedetten zijn overigens in goeden doen op deze Copa. Neymar scoorde al twee keer en gaf drie keer een beslissende pass. Lionel Messi, die op zoek is naar zijn eerste Copa, doet met 4 goals en 4 assists nog beter.

Na afloop van de wedstrijd was er ook een stevig feestje in de Braziliaanse kleedkamer. We zien onder meer een zingende Neymar en een dansende Juan Jesus.