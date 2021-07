Dominicaanse Republiek en Nederland leggen hun zeegrenzen in het Caribisch gebied vast

De Dominicaanse Republiek en Nederland, dat in het Caribisch gebied verschillende eilanden bezit waaronder Aruba en Curaçao, hebben maandag een overeenkomst ondertekend waarin ze hun maritieme grenzen in de regio vastleggen. Dat maakten de Dominicaanse regering en de Nederlandse ambassade bekend.

“We hebben zes maritieme grenzen. In 1978 hebben wij de territoriale zee met Colombia afgebakend en in 1979 met Venezuela. Sindsdien hebben wij dat niet meer gedaan met de overige vier landen. Vandaag zijn we het eens geworden met Nederland”, meldt de Dominicaanse minister van Buitenlandse Zaken Roberto Alvarez.

“Vandaag hebben we geschiedenis geschreven met een overeenkomst over de afbakening van de zee. Het is een belangrijke gebeurtenis voor de veiligheid en ontwikkeling,” zei de Nederlandse ambassadeur Annemieke Verrijp op Twitter.

Nederland heeft een reeks eilanden in de regio: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de gebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Volgens de twee partijen zal de overeenkomst “het wetenschappelijk zeeonderzoek en de mariene ontwikkeling in hun gebieden vergemakkelijken”.