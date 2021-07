‘Brandend water’ in Golf van Mexico wellicht veroorzaakt door blikseminslag

De spectaculaire brand in de Golf van Mexico die zaterdag ontstond, is wellicht veroorzaakt door bliksem. Dat zegt Petroleos Mexicanos, het Mexicaanse staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de oliewinning in de regio. Door een intense storm moesten enkele pompen worden stilgelegd, klinkt het. Maar op hetzelfde moment stroomde gas in zee door een lek in een pijpleiding. “Dat gas werd waarschijnlijk ontstoken door een blikseminslag.” Het duurde meer dan vijf uur om de vlammen onder controle te krijgen. De pompen werden hersteld en de oorzaak van het lek wordt nog onderzocht.