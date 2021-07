Al zeker 11 jongeren besmet tijdens feestreisjes naar Spanje, organisator: “Vakantie wordt mogelijk geannuleerd”

Al zeker elf jongeren raakten besmet tijdens een feestreis in Lloret de Mar aan de Costa Brava. Het groepje is met het coronavirus terug naar huis gekeerd. Dat bevestigde reisorganisatie Summer Bash. “Deze middag gaan we iedereen testen op de drie locaties”, reageert Jordy S’Jongers.

De zeventienjarigen uit de regio Waregem kwamen zondag terug van een feestvakantie in Lloret de Mar, aan de Costa Brava in Spanje. Gisteren moesten ze zich verplicht laten testen, omdat ze in een rode coronazone verbleven.

De uitslag was snel bekend. ’s Avonds bleken er al acht besmet. “Het aantal loopt op. Na een telefoontje van een ouder uit België blijken het er intussen elf te zijn”, zegt Jordy S’Jongers van Summer Bash in De Ochtend (Radio1). De organisatie staat bekend om haar partytrips.

Het groepje logeerde in verschillende huisjes in Lloret de Mar. Ze zaten ook samen op de bus.

“We hebben alle jongeren die terugkeren zelf getest of we vragen dat ze een PCR-test doen. We willen zeker zijn wie wel of niet positief test op corona. Maar het klopt dat een groepje jongeren uit de regio Waregem besmet is teruggekeerd”, vertelt Jordy S’Jongers van Summer Bash aan Radio 2 West-Vlaanderen.

De jongeren waren nochtans negatief toen ze vertrokken naar het zonnige Spanje. Dus moeten ze de besmettingen daar hebben opgelopen. “Vanmiddag gaan we dan ook alle jongeren en monitoren testen op onze drie feestbestemmingen.”

Twee in Spanje: Lloret de Mar en Calella. Eentje in Portugal: Albufeira. “Op basis van de uitslag zullen we verdere beslissingen nemen”, aldus S’Jongers. “Zijn het meerdere besmettingen, gaan we wellicht alles moeten annuleren voor een paar weken, zowel in Spanje als Portugal. Jongeren kunnen hun centen terugkrijgen. Omboeken kan ook naar een latere datum.”

S’Jongers zegt dat de veiligheid van de jongeren voorop staat. “Ze komen in een land als Spanje terecht waar er weinig regels zijn. Dan is het aan ons om daar paal en perk aan te stellen.”

Wellicht zullen de aantallen nog meer oplopen, als de testresultaten binnenlopen.

“Er zijn nog niet zoveel jongeren teruggekeerd van hun vakantie, dus we kennen nog niet alle besmettingen”, besluit Jordy S’Jongers van Summer Bash.

Wellicht moet het voor de mensen van Summer Bash een déja-vu zijn. Ook vorig jaar raakten in Albufeira meer dan 77 jongeren uit Waregem en Tielt besmet tijdens een feestreis in Albufeira.

