Meldpunt voor dierenartsen kreeg 36 meldingen in 2020

Het meldpunt waar dierenartsen dierenwelzijnsproblemen kunnen signaleren heeft vorig jaar 36 meldingen ontvangen. Sinds de lancering in 2015 heeft het meldpunt meer dan 200 meldingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Allessia Claes heeft opgevraagd.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) lanceerde in 2015 een meldpunt waar dierenartsen problemen met dierenwelzijn kunnen signaleren. Dat meldpunt heeft een dubbel doel: dierenartsen krijgen extra ondersteuning en de dierenwelzijnsdiensten krijgen gegevens waardoor ze gerichter kunnen controleren. Aanvankelijk konden enkel problemen met honden gemeld worden, intussen kan dat ook voor katten.

Volgens N-VA-parlementslid Allessia Claes kreeg het meldpunt sinds de lancering meer dan 200 meldingen binnen. Het aantal meldingen was in 2019 wat teruggevallen naar 30, tegenover 51 in 2016. Maar vorig jaar was er opnieuw een lichte stijging naar 36 meldingen.

“Te jonge puppy’s”

“De meest gemelde problemen waren in de eerste plaats puppy’s waarvan de leeftijd niet correct werd meegedeeld door de fokker, gevolgd door parvobesmettingen, een ernstige en zeer besmettelijke ziekte die braken en diarree veroorzaakt, vooral bij jonge honden”, zegt Claes. “Ook stelden de dierenartsen regelmatig kennelhoest vast en werden er vijf meldingen gemaakt over verkoop door niet-erkende fokkers”, aldus Claes.

De N-VA-politica roept dierenartsen op om gezondheidsproblemen bij pas aangekochte honden en katten te blijven doorgeven. “Alleen zo kunnen we echt een goed beeld krijgen van gezondheidsproblemen bij deze honden en katten en ook fokkers die zonder erkenning verkopen of die te jonge puppy’s verkopen, op het spoor komen”, besluit Claes.