Silo vol krijt valt van vrachtwagen: hulpdiensten zoeken vermiste chauffeur

Halle / Buizingen - Er zou een silo gevuld met krijt op een vrachtwagenchauffeur zijn gevallen die op het bedrijfsterrein van Nexans langs het kanaal in Buizingen een vracht aan het lossen was. De man is voorlopig vermist.

De vrachtwagen van het slachtoffer ligt op zijn flank. Allicht viel de silo op de vrachtwagen bij het vullen of lossen. Het is niet duidelijk of het slachtoffer onder de silo of de vrachtwagen ligt.

Hulpdiensten zijn ingeschakeld om het slachtoffer te zoeken. De brandweer komt met zwaar materiaal ter plaatse.

De oorzaak van het omvallen van de silo is voorlopig onduidelijk. Vermoedelijk liep er technisch iets fout tijdens het laden of lossen.

