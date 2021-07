Opvallend: Tottenham herinnert Real Madrid aan vriendschappelijke wedstrijd… overeengekomen in 2013 bij recordtransfer

Real Madrid houdt voor het tweede seizoen op rij haar oefenstage in het eigen Madrid, maar het wordt ook aan de mouw getrokken door Tottenham. De club van Toby Alderweireld heeft namelijk nog een vriendschappelijke wedstrijd te goed tegen Real. Opvallend: deze wedstrijd werd al vastgelegd in 2013, toen Gareth Bale voor zo’n 100 miljoen de overstap maakte van Tottenham naar Real.

In deze deal stond er een clausule waarin vermeld stond dat de Koninklijke naar Londen zou moeten afzakken om daar een oefenwedstrijd te spelen. Acht jaar later is dat er dus nog steeds niet van gekomen. Zelfs nu de toekomst van Bale aan een zijden draadje hangt bij Real, moet de match er komen, anders wacht de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard een juridische sanctie.

Naar verluidt zouden de Spurs zich wel verzoenen met de vriendschappelijke wedstrijd nog een jaar uit te stellen. Op die manier zou het oefenduel in een vol Tottenham Hotspur stadion kunnen plaatsvinden. Door corona is dat momenteel nog niet mogelijk.