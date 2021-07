Drie mensen opgepakt bij beveiligingsoperatie rond Brusselse Noordstation

Brussel - De lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node/Evere) heeft afgelopen zaterdag een beveiligingsoperatie gehouden in de wijk rond het station Brussel Noord. Daarbij werden twee halskettingdieven op heterdaad betrapt, net als iemand die drugs wilde gebruiken op de openbare weg.

“We hadden in die wijk een toename vastgesteld van het aantal diefstallen, zowel zakkenrollerij, winkeldiefstal, diefstal in voertuigen als diefstallen met geweld, klinkt het bij de politie Brussel Noord. “We hebben daarop snel gereageerd met gerichte patrouilles. Zaterdag hebben we dan een operatie uitgevoerd die gericht was op de bestrijding van zakkenrollerij, diefstal met geweld, het gebruik, bezit en de verkoop van verdovende middelen in de Noordwijk. Die campagne kaderde zowel in ons wijkactieplan als in de Europese campagne om de treinstations veiliger te maken en zakkenrollerij te verminderen, Stop Pickpockets.”

Bij die operatie werden twee personen op heterdaad betrapt toen ze een halsketting losrukten in de Aarschotstraat. De twee hadden hun slachtoffer benaderd terwijl die op het terras van een café zat en haar aandacht afgeleid, zodat een van de daders de ketting kon afrukken. De twee dieven, die al bekendstonden bij de politie, werden ingerekend en het slachtoffer kreeg haar ketting terug.

De derde persoon werd in de vooravond opgepakt toen agenten zagen hoe hij zich opmaakte om op de hoek van de Aarschotstraat en de d’Hoogvorststraat drugs te gebruiken op de openbare weg. De man verzette zich tegen de politiecontrole en daarbij raakte een politieagent gewond. Die agent zal minstens vier weken werkonbekwaam zijn.