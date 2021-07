Man die door kolkend water werd meegesleurd in riool dood teruggevonden

Het lichaam van Emmanuel (62) Meeûs is dood teruggevonden in Waals-Brabant. Zijn lichaam werd meegesleurd door een kolkende beek, waarin hij gevallen was.

Het levenloze lichaam van Emmanuel Meeûs, 62, die zondagavond verdween in een riool in Itter (Waals-Brabant), is dinsdagochtend teruggevonden. Dat schrijft Sudinfo. De familie is ter plaatse. Ook veel buren, zichtbaar overstuur, zijn aanwezig. Net als de burgemeester.

De man kwam vermoedelijk zondag al om het leven. Hij viel ’s middags tijdens het snoeien van zijn ladder en werd meegesleurd door het kolkende water van een beek. Het slachtoffer had brute pech, omdat de beek onder de grond verdween, naar de riool.

Sindsdien is er met man en macht gezocht naar het lichaam. duikers deden ’s ochtends de verschrikkelijke ontdekking.

