Digitaal toelatingsexamen arts gaat vlot van start op 74 locaties

Op 74 locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn dinsdagochtend om 10 uur enkele duizenden leerlingen begonnen aan het toelatingsexamen voor arts. Woensdag vindt het toelatingsexamen voor tandarts plaats.

Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ging een kijkje nemen in het Koninklijk Atheneum in Etterbeek en zag dat de start van het digitale examen zonder problemen verliep.

Sinds de coronapandemie uitbrak is er van een toelatingsexamen arts in een overvol Heizelpaleis geen sprake meer. Het examen werd gedecentraliseerd en gedigitaliseerd. De jongeren die dromen van een carrière als arts of tandarts kunnen zich nu in een kleinere klas concentreren op het toelatingsexamen en doen dat achter een laptop. Een positief gevolg van de gezondheidscrisis waaraan minister Weyts ook in de toekomst wil vasthouden.

Ben Weyts in het atheneum van Etterbeek Foto: BELGA

“Dit is een totaal andere omgeving dan toen we met 5.000 mensen in eenzelfde locatie op de Heizel zaten, met alle stress die erbij komt. Nu zitten ze met 15 in een klaslokaal. Een ongelooflijke verbetering die enkel wat meer werk voor ons meebrengt aangezien we op 74 locaties moeten zorgen dat de ICT in orde is”, vertelt Weyts.

Niet alle geslaagden kunnen aan de opleiding arts of tandarts beginnen. Van de 4.822 studenten die zich inschreven voor het toelatingsexamen arts, worden de beste 1.276 geselecteerd. Voor de richting tandarts zijn 1.190 jongeren ingeschreven voor het examen en zijn er uiteindelijk slechts 180 plaatsen. Het is de enige keer dat studenten aan het toelatingsexamen kunnen meedoen dit jaar.