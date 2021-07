Geen wonder dat we niet meer scoorden: van de laatste 21 minuten in België-Italië werden er slechts 9 gevoetbald. Hoe kan dat?

De Rode Duivels verloren vrijdag hun kwartfinale in het EK van een sterk Italië. Over de hele wedstrijd bekeken was dat niet onverdiend, maar de manier waarop de Italianen de zege uiteindelijk over de streep trokken, laat een zure nasmaak. Zeker nu sportwebsite The Athletic met straffe cijfers naar buiten komt over de laatste 21 minuten. Daarin werd door toedoen van de Italianen amper nog… negen minuten gevoetbald. Zo kreeg België geen eerlijke kans meer om in de slotfase alsnog gelijk te maken.