Negen mensen, onder wie zes tieners, opgepakt in Hongkong wegens “terreurplannen”

In Hongkong zijn negen mensen, onder wie zes tieners, opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke terreuraanslag. Volgens de politie waren de verdachten van plan een bom in elkaar te steken en een aanslag te plegen.

“De politieactie was gericht tegen gangsters die probeerden een TATP-bom te maken in een zelfgemaakt laboratorium in een huis”, zegt Steve Li van de nieuwe politie-eenheid die toeziet op de naleving van de nationale veiligheidswet.

De vijf mannen en vier vrouwen die werden opgepakt, zijn tussen 15 en 39 jaar oud, klinkt het nog. Ze maakten volgens de politie deel uit van een onafhankelijkheidsbeweging die zichzelf ‘Returning Valiant’ noemt.

De negen zouden van plan geweest zijn een aanslag te plegen op openbare plaatsen. Een van de tunnels die het eiland Hongkong met de rest van het grondgebied verbindt, vormde een mogelijk doelwit. Ook het spoorwegnet en rechtbanken werden geviseerd.

Protest tegen toenemende macht

Li zegt dat bij de verdachten onder meer een kleine hoeveelheid explosieven, bestanddelen voor het aanmaken van TATP, mobiele telefoons, sim-kaarten en een handleiding voor het plaatsen van bommen werden aangetroffen. Ook werd beslag gelegd op 90.000 Hongkongse dollar (9.700 euro) en werd 600.000 Hongkongse dollar bevroren op verschillende bankrekeningen.

In Hongkong vonden in 2019 massademonstraties plaats om te protesteren tegen de toenemende macht van Peking over de voormalige Britse kroonkolonie. Vorig jaar werd een einde gemaakt aan de protesten door een strenge veiligheidswet af te kondigen, die stelt dat het streven naar onafhankelijkheid en het ondermijnen van de regering strafbaar is.