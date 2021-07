Vervangbatterijen eVillo in de loop van zomer beschikbaar

Brussel - Op dit ogenblik zijn er geen vervangbatterijen voor de eVillo-fietsen beschikbaar na de terugroepactie begin juni door JCDecaux wegens het gevaar op kortsluiting bij het opladen van de batterij. De vervangbatterijen zouden in de loop van de zomer toekomen. Dat verklaarde Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt dinsdag op een vraag van Julien Uyttendaele (PS).

De terugroepactie gebeurde nadat er een risico op oververhitting van de elektronische kaart bij een kortsluiting werd vastgesteld. In Lyon werden twee incidenten vastgesteld. Volgens Van den Brandt werden geen klachten bij eVillo-klanten vastgesteld.

Terugroepactie

Begin juni werd een terugroepactie voor de 4.500 batterijen die in Brussel circuleerden opgestart. De klanten kregen een mail met een voucher die moest afgeprint worden om de batterij gratis terug te sturen. Wie geen printer heeft, kan de batterij inleveren in de eVillo-shop in de Joseph Stevensstraat 5 te 1000 Brussel, of de klantendienst vragen de voucher per post op te sturen.

Als compensatie wordt het eVillo-abonnement automatisch gratis verlengd voor de periode dat de dienst onbeschikbaar is.