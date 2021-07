OH Leuven op een zucht van Turkse én Franse verdediger

Er hangen twee inkomende transfers in de lucht bij OHL. Zowel de Turkse centrale verdediger Cenk Özkacar van Lyon als de Franse linkerflankverdediger Scotty Sadzoute van Lille staan op het punt om hun krabbel te zetten bij de Leuvenaars. Het gaat om de eerste inkomende transfers van de zomer bij OHL.

OHL was al langer op zoek naar versterking, in de eerste plaats achterin, en die lijkt er nu eindelijk te komen. Özkacar is een 20-jarige Turkse linksvoetige centrale verdediger van Lyon. Vorig seizoen mocht hij af en toe op de bank plaatsnemen bij Lyon en kreeg hij tien minuten in de beker. Het gaat in principe om een uitleenbeurt.

In het geval van Sadzoute gaat het wel om een definitieve transfer. Hij tekent in principe voor drie seizoenen aan Den Dreef. De 23-jarige Fransman, eveneens linksvoetig, speelt bij de B-ploeg van Lille. Hij kan als linkerflankverdediger ook hoger op de kant spelen en heeft zo het ideale profiel voor het systeem van Marc Brys. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Pau, waar hij zich tot vaste waarde ontpopte en 36 keer in actie kwam.