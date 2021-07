Koning Filip bezoekt natuurgebied en testboerderij in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - Koning Filip heeft dinsdagvoormiddag een bezoek gebracht aan natuurreservaat Vogelzangbeek en een landbouwtestsite in Anderlecht. Burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister voor Leefmilieu Alain Maron vergezelden de vorst.

In het natuurreservaat Vogelzangbeek, een gebied van 13 hectare, deed de koning een korte wandeling. Hij hield er op diverse plaatsen halt, kreeg er uitleg over hoe het gebied beheerd wordt en welke biodiversiteit er kan worden aangetroffen.

Daarna bezocht de koning een landbouwtestsite naast het natuurgebied. Maarten Roels, stadslandbouwfacilitator, vertelt wat het project inhoudt: “We leiden mensen op in een testboerderij. Ze leren een jaar lang de stiel van het biologisch telen.” De mensen die hier komen zijn startende landbouwers. “Het is ook een sociaal project waarmee mensen uit de gracht geraken”, verduidelijkt Roels. “Via de landbouw proberen we mensen terug in de samenleving te integreren. Vaak gaat het om werklozen, maar evengoed kan het gaan om hoogopgeleiden met een burn-out die terug naar de basics, naar de natuur willen.”

Project in Spanje

“De koning toonde zich heel geïnteresseerd”, ondervond Maarten Roels. “Ik denk dat hij echt begrijpt wat het probleem is met landbouw. Hij begon zelf over een project in Spanje dat hij gezien heeft en waardoor hij zich ervan bewust is geworden dat conventionele landbouw soms schade berokkent aan de omgeving en aan de biodiversiteit. Hij is op zoek naar voorbeelden zoals ons project of andere die hij kan promoten. Ik ga hem ook enkele projecten doorgeven die hij zeker eens moet gaan bezoeken. Als staatshoofd heeft hij enerzijds natuurlijk slechts een symbolische rol, maar anderzijds is hij in contact met heel veel mensen. Dat is interessant dat hij met velen kan spreken over zaken waarvan hij vindt dat ze de way to go zijn.”