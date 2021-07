Groen licht voor resolutie om Covid-vaccin universeel toegankelijk te maken

De Kamercommissie Gezondheid heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een resolutie die ervoor pleit om het vaccin tegen Covid-19 universeel toegankelijk te maken. In de oppositie hekelde PVDA dat in de uiteindelijke tekst van de expliciete opheffing van de patenten op de vaccins geen sprake meer is. De tekst verhuist nu voor stemming naar de plenaire vergadering.

De resolutie pleit ervoor om van het Covid-19-vaccin een publiek goed te maken, toegankelijk voor iedereen in de wereld, ongeacht de financiële middelen van de bevolking. De tekst vraagt de regering ook om daarvoor te pleiten op internationaal niveau, in de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de EU.

Daarnaast moet er een coherente Europese aanpak van de vaccinatiestrategie in het ontwikkelingslanden komen. Belangrijk daarbij is dat de toegang tot het vaccin betaalbaar, gelijk en snel is. Concreet moet België zijn vaccin-surplus doneren aan het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie en ook andere landen met een vaccin-surplus, sensibiliseren om dat zo snel als mogelijk te doen.

De Kamercommissie boog zich al geruime tijd over de materie. Aanvankelijk was sprake van een resolutie die zou vragen om de opheffing van de patenten op de coronavaccins. In de uiteindelijke tekst, een globaal amendement dat maandag nog werd ingediend door Laurence Zanchetta (PS), Daniel Baquelaine (MR), Laurence Hennuy (Ecolo), Nawal Farih (CD&V), Robby de Caluwé (Open Vld), Karin Jiroflée (Vooruit) en Barbara Creemers (Groen), luidt het dat er een vraag is “om in overleg met de patenthoudende farmaceutische bedrijven de onderlinge samenwerking en vrijwillige licentie-verlening te versterken om gezamenlijk, als gedeeld initiatief van patenthouders en niet-patenthouders, COVID-19-vaccins in maximale kwantiteit te produceren.”

PVDA

In de oppositie was PVDA daarover niet te spreken. “Van het opheffen van patenten is in de nieuwe tekst plots geen sprake meer,” zei PVDA-Kamerlid Sofie Merckx. “In de plaats komen een reeks vage intentieverklaringen. Men zet zelfs een flinke stap achteruit door expliciet te pleiten voor zogenaamde vrijwillige licenties. Het afgelopen jaar heeft net aangetoond dat deze vrijwillige aanpak voor geen meter werkt.”

N-VA en Vlaams Belang

Ook bij N-VA en Vlaams Belang kon de tekst op weinig consideratie rekenen. “Dit is een non-tekst, met nulvisie”, was de reactie van Kathleen Deporter (N-VA). “Ïk vind geen antwoord in de tekst op de vraag of België nu voorstander is van de patenten” of niet. Depoorter had het ook over “een allegaartje waarin wij als N-VA niet kunnen in meegaan”. Een gelijkaardige reactie bij Vlaams Belang, die het had over een “one size fits all tekst”, aldus Steven Creyelman.

De resolutie werd uiteindelijk goedgekeurd met tien stemmen voor, drie tegen (N-VA) en drie onthoudingen (Vlaams Belang en PVDA).