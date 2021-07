Politie neemt grootste oefenterrein van België in gebruik

Sint-Niklaas / Beveren-Waas -

In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas neemt de politie dinsdag “Westakkers” in gebruik. Met een oppervlakte van bijna 50 hectare is dat het grootste oefenterrein van België waar lokale en federale agenten verschillende vormen van ordehandhaving in de praktijk kunnen brengen.