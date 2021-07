Leerling belandt in het ziekenhuis na TikTok-truc met alcohol in Capri-Sun pakje

Kinderen zijn gek op Capri-Sun, het beroemde frisdrankje in het al even bekende pakje. Op TikTok doen nu echter video’s de ronde van - voornamelijk - volwassenen die een trucje toepassen om het drankje met een scheut wodka te consumeren. Maar ook jongeren gebruiken de truc om in het geniep te drinken. Een leerling uit een middelbare school in het Nederlandse Assen is zo in het ziekenhuis beland. Ze had bij een schoolactiviteit zoveel alcohol gedronken dat ze onwel werd. Op TikTok komt heel wat kritiek op de video’s. “In het geniep drinken, is een stap richting een drankprobleem”, klinkt het.